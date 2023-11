Fête des Fontaines à Collobrières Bd Lazare Carnot Collobrières, 13 août 2023, Collobrières.

Collobrières,Var

Fête traditionnelle du village de Collobrières où le rosé coule à la fontaine..

2023-08-13 12:00:00 fin : 2023-08-13 . .

Bd Lazare Carnot Place de la Libération

Collobrières 83610 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Traditional festival of the village of Collobrières where the rosé flows from the fountain.

Fiesta tradicional del pueblo de Collobrières donde el rosado fluye de la fuente.

Traditionelles Fest im Dorf Collobrières, bei dem der Roséwein aus dem Brunnen fließt.

