Réveillon St Sylvestre Bd François Mitterand Monistrol-sur-Loire, 31 décembre 2023, Monistrol-sur-Loire.

Monistrol-sur-Loire,Haute-Loire

Réveillon de la St Sylvestre proposer par l’association Oval’Rock



Animation DJ – réservation obligatoire.

Bd François Mitterand La Capitelle

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



New Year’s Eve party organized by the Oval’Rock association



DJ entertainment – reservation essential

Fiesta de Nochevieja organizada por la asociación Oval’Rock



Animación con DJ – imprescindible reservar

Silvesterabend vorgeschlagen vom Verein Oval’Rock



DJ-Entertainment – Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron