Super Noël 2023 : Tournoi de Mario Kart sur console et projection film Super Mario Bd François Mitterand Monistrol-sur-Loire, 3 décembre 2023, Monistrol-sur-Loire.

Monistrol-sur-Loire,Haute-Loire

Tournoi de Mario kart sur console Les courses se terminent, le gros lot s’approche !

14h, à la Capitelle. Demi-finales et finale.

Projection du film Super Mario Suivi d’un goûter offert.

15h30, à la Capitelle..

2023-12-28 14:00:00 fin : 2023-12-28

Bd François Mitterand La Capitelle

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Mario kart tournament on console The races are over, the jackpot is approaching!

2pm, at La Capitelle. Semi-finals and finals.

Screening of the film Super Mario Followed by a snack.

3.30pm, at La Capitelle.

Torneo de Mario kart en consola ¡Se acaban las carreras, se acerca el premio gordo!

a las 14h, en La Capitelle. Semifinales y final.

Proyección de la película Super Mario seguida de un aperitivo.

15.30 h, en La Capitelle.

Mario-Kart-Turnier auf der Konsole Die Rennen gehen zu Ende, der Hauptgewinn rückt näher!

14:00 Uhr, in der Capitelle. Halbfinale und Finale.

Vorführung des Films Super Mario Anschließend gibt es einen kostenlosen Snack.

15:30 Uhr, in der Capitelle.

