Super Noël 2023: Spectacle de Clowns Bd François Mitterand Monistrol-sur-Loire, 3 décembre 2023, Monistrol-sur-Loire.

Monistrol-sur-Loire,Haute-Loire

En attendant le père noël, Spectacle de clowns Avec le clown Francky pour des modelages de ballons et Roby & Zoletto pour le spectacle. Spectacle et goûter offerts par Monistrol Animation.

15h, à la Capitelle..

Bd François Mitterand La capitelle

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



En attendant le père noël, Spectacle de clowns Avec le clown Francky pour des modelages de ballons et Roby & Zoletto pour le spectacle. Show and snack provided by Monistrol Animation.

3pm, at La Capitelle.

Asistiendo al Papá Noel, Espectáculo de payasos Con el payaso Francky para las maquetas de globos y Roby & Zoletto para el espectáculo. Espectáculo y merienda a cargo de Monistrol Animation.

a las 15.00 h, en La Capitelle.

Warten auf den Weihnachtsmann, Clownshow Mit dem Clown Francky für Ballonmodellage und Roby & Zoletto für die Show. Show und Imbiss angeboten von Monistrol Animation.

15 Uhr, in der Capitelle.

