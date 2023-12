Salon du Mariage, du Pacs et de la fête Bd du Président Kennedy Tarbes, 20 janvier 2024, Tarbes.

Tarbes Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20

fin : 2024-01-21

Venez préparer l’un des plus beaux jours de votre vie !

Le Salon du Mariage vous ouvre ses portes une nouvelle fois pour vous aider à organiser une célébration : mariage, Pacs, enterrement de vie de jeune fille ou de jeune garçon, fêtes familiales, amicales et même professionnelles…

Plus de 80 experts de la cérémonie et de la fête seront à votre écoute pour répondre à vos questions en fonction de votre budget et dans différents domaines : traiteurs, fleuristes, décorations, bijoux, imprimeurs, robes et costumes de cérémonie, voyages…

Comme chaque année, vous pourrez assister au magnifique défilé imaginé par Mikael Fau et mis en place avec l’association Arts65.

Et cette année, en simultané avec le salon du Mariage, du Pacs et de la Fête, vivez une soirée exceptionnelle : un show Chippendales, le samedi 20 janvier dès 19h !

HORAIRES D’OUVERTURE

– Samedi de 10h à 20h

– Dimanche de 10h à 19h

HEURES DES DÉFILÉS

– Samedi 11h30 – 15h30 – 17h30

– Dimanche 11h30 – 15h – 17h

Restauration sur place.

EUR.

Bd du Président Kennedy TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Mise à jour le 2023-12-11 par OT de Tarbes|CDT65