La Féria du camping-car Bd du Président Kennedy Tarbes, 23 novembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Rassemblement unique dans les Hautes Pyrénées, sur une exposition de 5000m2, la Féria du Camping-Car de Tarbes est l’occasion de découvrir les nouveautés ainsi que les différents véhicules de référence disponibles sur le marché.

Toutes les concessions YpoCamp du Sud Ouest y sont réunies et exposent leurs derniers modèles..

2023-11-23 fin : 2023-11-26 . EUR.

Bd du Président Kennedy TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



A unique event in the Hautes-Pyrénées, the Féria du Camping-Car de Tarbes is a 5000m2 exhibition where you can discover the latest innovations and the various benchmark vehicles available on the market.

All YpoCamp dealerships in the South West of France are present, exhibiting their latest models.

Único acontecimiento de este tipo en los Altos Pirineos, la Feria del Camping-Car de Tarbes es una exposición de 5.000 m2 en la que podrá descubrir las novedades y los distintos vehículos de referencia disponibles en el mercado.

Todos los concesionarios YpoCamp del suroeste de Francia están presentes para presentar sus últimos modelos.

Die Féria du Camping-Car de Tarbes ist ein einzigartiges Treffen in den Hautes Pyrénées auf einer Ausstellungsfläche von 5000 m2 und bietet die Gelegenheit, Neuheiten sowie die verschiedenen auf dem Markt erhältlichen Referenzfahrzeuge zu entdecken.

Alle YpoCamp-Händler aus dem Südwesten Frankreichs sind hier versammelt und stellen ihre neuesten Modelle aus.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT de Tarbes|CDT65