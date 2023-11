Grand Thé dansant Bd du Président Kennedy Tarbes, 21 novembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Un rendez-vous incontournable pour un bel après-midi avec les musiciens de l’orchestre Prestance !

Venez virevolter sur une piste de plus de 1000 m².

Nouvelle formule : un déjeuner est proposé dès 12h30 avant de commencer le Thé dansant (réservation jusqu’au 16 novembre)

> Formule complète comprenant le repas suivi du Thé Dansant

> Participation au Thé Dansant uniquement

Renseignements au Parc des Expositions – Voir coordonnées.

2023-11-21 14:30:00 fin : 2023-11-21 19:00:00. EUR.

Bd du Président Kennedy TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



A must for a great afternoon with the musicians of the Prestance orchestra!

Come and twirl on a 1000 m² dance floor.

New formula: lunch available from 12.30 p.m. before the Thé Dansant (bookable until November 16)

> Full package including lunch followed by the Thé Dansant

> Participation in the Thé Dansant only

Information at the Parc des Expositions – See contact details

Es una forma estupenda de pasar la tarde con los músicos de la orquesta Prestance

Ven a dar vueltas en una pista de baile de más de 1.000 m².

Nueva opción: almuerzo disponible a partir de las 12.30 h antes del Thé Dansant (reservable hasta el 16 de noviembre)

> Paquete completo que incluye el almuerzo seguido del Thé Dansant

> Participación únicamente en el Thé Dansant

Información en el Parque de Exposiciones – Ver datos de contacto

Ein unumgänglicher Termin für einen schönen Nachmittag mit den Musikern des Orchesters Prestance!

Schwingen Sie Ihr Tanzbein auf einer über 1000 m² großen Tanzfläche.

Neue Formel: Ab 12.30 Uhr wird ein Mittagessen angeboten, bevor der Thé Dansant beginnt (Reservierung bis zum 16. November)

> Vollständiges Angebot, das das Essen und den anschließenden Thé Dansant umfasst

> Nur Teilnahme am Thé Dansant

Informationen im Parc des Expositions – Siehe Kontaktdaten

Mise à jour le 2023-11-14 par OT de Tarbes|CDT65