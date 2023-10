Destockage braderie d’usine SEB Bd du Président Kennedy Tarbes, 2 novembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Rendez-vous, une nouvelle fois, pour faire le plein de bonnes affaires en matière de petit électroménager et d’articles culinaires !

Horaires :

– Jeudi 2 novembre : de 14h à 18h (ou 19h selon la fréquentation)

– Vendredi 3 novembre : de 10h à 18h (ou 19h selon la fréquentation)

– Samedi 4 novembre : de 10h à 18h (ou 19h selon la fréquentation).

2023-11-02 fin : 2023-11-04 . EUR.

Bd du Président Kennedy TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Once again, you’ll find plenty of bargains on small electrical appliances and cookware!

Opening hours

– Thursday, November 2: 2pm to 6pm (or 7pm depending on attendance)

– Friday, November 3: 10am to 6pm (or 7pm depending on attendance)

– Saturday, November 4: 10am to 6pm (or 7pm depending on attendance)

Una vez más, hay muchas ofertas en pequeños electrodomésticos y utensilios de cocina

Horario de apertura:

– Jueves 2 de noviembre: de 14.00 a 18.00 h (o 19.00 h en función de la afluencia)

– Viernes 3 de noviembre: de 10.00 a 18.00 h (o 19.00 h en función de la afluencia)

– Sábado 4 de noviembre: de 10.00 a 18.00 h (o 19.00 h en función de la afluencia)

Auch in diesem Jahr können Sie wieder viele Schnäppchen bei Elektrogeräten und Küchenartikeln machen!

Öffnungszeiten:

– Donnerstag, 2. November: von 14 bis 18 Uhr (oder 19 Uhr, je nach Besucherzahl)

– Freitag, 3. November: von 10:00 bis 18:00 Uhr (oder 19:00 Uhr, je nach Besucherzahl)

– Samstag, 4. November: von 10 bis 18 Uhr (oder 19 Uhr, je nach Besucherzahl)

