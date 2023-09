Salon Habitat, Immobilier & Rénovation Bd du Président Kennedy Tarbes, 13 octobre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Le Salon de la Maison de Tarbes devient le Salon Habitat, Immobilier & Rénovation : 3 jours dédiés au logement !

Horaires d’ouverture

Vendredi 13 et samedi 14 octobre : 10h à 20h

Dimanche 15 octobre : 10h à 19h

Vous avez des envies de décoration dans votre intérieur, de nouveaux mobiliers et ameublements ? Vous avez des besoins en rénovation ou bien êtes en recherche de biens immobiliers ?

L’objectif du salon : proposer encore plus de choix à chaque personne ayant un projet immobilier (achat, construction, rénovation, amélioration…).

Boisson / restauration sur place

> Plus d’infos : Pôle Habitat 65, Exposants sur le site du salon.

2023-10-13 10:00:00 fin : 2023-10-15

Bd du Président Kennedy TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Salon de la Maison de Tarbes becomes the Salon Habitat, Immobilier & Rénovation: 3 days dedicated to housing!

Opening hours

Friday, October 13 and Saturday, October 14: 10am to 8pm

Sunday, October 15: 10am to 7pm

Would you like to decorate your home with new furniture and furnishings? Do you need to renovate or are you looking for real estate?

The aim of the show is to offer even more choice to anyone with a real estate project (purchase, construction, renovation, improvement, etc.).

Drinks and snacks on site

> More info : Pôle Habitat 65, Exhibitors on the show website

El Salon de la Maison de Tarbes se convierte en el Salon Habitat, Immobilier & Rénovation: ¡3 días dedicados a la vivienda!

Horarios de apertura

Viernes 13 y sábado 14 de octubre: de 10.00 a 20.00 horas

Domingo 15 de octubre: de 10.00 a 19.00 h

¿Desea decorar su casa o comprar muebles nuevos? ¿Necesita reformar o busca vivienda?

El objetivo del salón es ofrecer aún más posibilidades de elección a todos aquellos que tengan un proyecto inmobiliario (comprar, construir, renovar, mejorar, etc.).

Bebidas y aperitivos in situ

> Más información : Pôle Habitat 65, Expositores en la web del salón

Die Hausmesse in Tarbes wird zur Messe Habitat, Immobilier & Rénovation: 3 Tage, die dem Wohnen gewidmet sind!

Öffnungszeiten

Freitag, 13. und Samstag, 14. Oktober: 10 bis 20 Uhr

Sonntag, 15. Oktober: 10 bis 19 Uhr

Haben Sie Lust, Ihre Wohnung zu dekorieren oder neue Möbel und Einrichtungsgegenstände zu kaufen? Sie haben Renovierungsbedarf oder sind auf der Suche nach Immobilien?

Das Ziel der Messe ist es, allen Personen, die ein Immobilienprojekt haben (Kauf, Bau, Renovierung, Verbesserung?), noch mehr Auswahl zu bieten.

Getränke und Speisen vor Ort

> Weitere Informationen : Pôle Habitat 65, Aussteller auf der Website der Messe

