Le Télémothon Bd du Président Kennedy Tarbes, 30 septembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Balade moto organisée et sécurisée par les Cylindrés du 65, au profit de l’AFM-Téléthon

Cette action caritative permettra de récolter des fonds pour « AGIR et GUERIR ».

Le départ et le retour se feront à 14h30 du parking du Palais des Congrès de Tarbes (Kennedy – RN21) avec un parcours de +/- 1h30 à 2h et avec une pause-café à POUZAC.

Ce parcours passera par les communes de ODOS, SAINT-MARTIN, HIBARETTE, BENAC, BARRY, ORINCLES, LOUCRUP, ASTUGUE,TREBONS, POUZAC, BAGNERES-DE-BIGORRE, HAUBAN, ORIGNAC, MONTGAILLARD, VIELLE-ADOUR, BERNAC-DESSUS, BARBAZAN-DESSUS, BERNAC-DEBAT, SALLES-ADOUR, SOUES.

2023-09-30 13:30:00

Bd du Président Kennedy TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Motorcycle ride organized and secured by Cylindrés du 65, in aid of AFM-Téléthon

This charity event will raise funds for « AGIR et GUERIR ».

Departure and return will be at 2.30pm from the Palais des Congrès parking lot in Tarbes (Kennedy ? RN21), with a route of +/- 1h30 to 2h and a coffee break in POUZAC.

The route will take in the towns of ODOS, SAINT-MARTIN, HIBARETTE, BENAC, BARRY, ORINCLES, LOUCRUP, ASTUGUE,TREBONS, POUZAC, BAGNERES-DE-BIGORRE, HAUBAN, ORIGNAC, MONTGAILLARD, VIELLE-ADOUR, BERNAC-DESSUS, BARBAZAN-DESSUS, BERNAC-DEBAT, SALLES-ADOUR, SOUES

Paseo seguro en moto organizado por Cylindrés du 65, a beneficio de AFM-Téléthon

Este evento benéfico recaudará fondos para « AGIR et GUERIR ».

La salida y el regreso se efectuarán a las 14.30 h desde el aparcamiento del Palacio de Congresos de Tarbes (Kennedy ? RN21). El recorrido durará entre una hora y media y dos horas, con una pausa para el café en POUZAC.

El recorrido pasará por las localidades de ODOS, SAINT-MARTIN, HIBARETTE, BENAC, BARRY, ORINCLES, LOUCRUP, ASTUGUE,TREBONS, POUZAC, BAGNERES-DE-BIGORRE, HAUBAN, ORIGNAC, MONTGAILLARD, VIELLE-ADOUR, BERNAC-DESSUS, BARBAZAN-DESSUS, BERNAC-DEBAT, SALLES-ADOUR, SOUES

Motorradtour, organisiert und gesichert von den Cylindrés du 65, zugunsten von AFM-Téléthon

Diese Wohltätigkeitsaktion wird es ermöglichen, Gelder für « AGIR et GUERIR » (Handeln und Heilen) zu sammeln.

Die Abfahrt und die Rückkehr erfolgen um 14:30 Uhr vom Parkplatz des Kongresszentrums von Tarbes (Kennedy ? RN21) mit einer Strecke von +/- 1,5 bis 2 Stunden und mit einer Kaffeepause in POUZAC.

Diese Strecke wird durch die Gemeinden ODOS, SAINT-MARTIN, HIBARETTE, BENAC, BARRY, ORINCLES, LOUCRUP, ASTUGUE,TREBONS, POUZAC, BAGNERES-DE-BIGORRE, HAUBAN, ORIGNAC, MONTGAILLARD, VIELLE-ADOUR, BERNAC-DESSUS, BARBAZAN-DESSUS, BERNAC-DEBAT, SALLES-ADOUR, SOUES führen

Mise à jour le 2023-09-15 par OT de Tarbes|CDT65