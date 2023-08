Les Rencontres du Bien-Être Pyrénées Bd du Président Kennedy Tarbes, 23 septembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Deux jours pour prendre soin de vous grâce à cette 7ème édition autour de plusieurs thématiques : développement personnel, techniques et pratiques corporelles et psycho-corporelles, sexualité, psychologie, philosophie, nature et environnement…

Plusieurs animations : ateliers, conférences, exposants, dédicaces

HORAIRES D’OUVERTURE

Samedi 10h-20h

Dimanche 10h-19h

BILLETTERIE directement sur place pendant le salon.

2023-09-23 10:00:00 fin : 2023-09-24 . EUR.

Bd du Président Kennedy TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Two days to take care of yourself thanks to this 7th edition, focusing on several themes: personal development, body and mind-body techniques and practices, sexuality, psychology, philosophy, nature and the environment…

Various events: workshops, conferences, exhibitors, book signings..

OPENING HOURS

Saturday 10am-8pm

Sunday 10am-7pm

TICKETS directly on site during the show

Dos días para cuidarse con esta 7ª edición en torno a varios temas: desarrollo personal, técnicas y prácticas cuerpo-mente, sexualidad, psicología, filosofía, naturaleza y medio ambiente…

Diversos actos: talleres, conferencias, expositores, firmas de libros, etc

HORARIOS DE APERTURA

Sábado de 10.00 a 20.00 h

Domingo de 10.00 a 19.00 h

ENTRADAS directamente in situ durante el espectáculo

Zwei Tage, um sich um sich selbst zu kümmern dank dieser 7. Ausgabe rund um verschiedene Themen: persönliche Entwicklung, Körpertechniken und -praktiken und psycho-korporale Praktiken, Sexualität, Psychologie, Philosophie, Natur und Umwelt…

Mehrere Veranstaltungen: Workshops, Vorträge, Aussteller, Signierstunden

ÖFFNUNGSZEITEN

Samstag 10h-20h

Sonntag 10h-19h

TICKETTERIE direkt vor Ort während der Messe

