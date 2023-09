La Turballaise Bd du Commandant Famchon 44420 La turballe La turballe, 8 octobre 2023, La turballe.

La Ville de La Turballe est heureuse d’avoir l’association de Musculation Fitness Turballais pour prêter main-forte à La Turballaise. Cette association marque son envie de rejoindre le mouvement Octobre rose et ainsi défendre la lutte contre le cancer et rassembler les Presqu’Iliens autour d’une manifestation sportive et conviviale.

Programme :

A partir de 8h : Inscriptions (jusqu’à 10h15 env.)

8h30 : 1er Échauffement

8h45 à 10h15 : Départ des marches en autonomie

10h : 2e Échauffement

10h30 : Courses 3-6-9km

11h-12h : Retours de courses et Fanfare

12h : Remise de chèque

12h30 : Fermeture du village

Tarifs :

Tous les bénéfices sont reversés à La Ligue contre le cancer.

Via les inscriptions en ligne – Course (boucle 3, 6 ou 9 km)et Marche (3, 5, 9 ou 13 km) : 6 €

Inscription en ligne

Sur place, le jour J – Course (boucle 3, 6 ou 9 km)et Marche (3, 5, 9 ou 13 km) : 8 €

Sur place, le jour J -T-shirt : 5 €

Bd du Commandant Famchon 44420 La turballe

