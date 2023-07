Salon du modélisme Bd de l’Europe La Seyne-sur-Mer, 4 novembre 2023, La Seyne-sur-Mer.

La Seyne-sur-Mer,Var

Animations permanentes : grand bassin des bateaux, plate-forme des camions et des engins de chantier, plate-forme des chars d’assaut, réseaux ferroviaires, présentation statique tout type, animations de tout type..

2023-11-04 09:00:00 fin : 2023-11-05 19:00:00. .

Bd de l’Europe Complexe sportif Langevin

La Seyne-sur-Mer 83500 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Permanent animations: large boat basin, truck and construction machinery platform, tank platform, railway networks, static presentation of all types, animations of all types.

Atracciones permanentes: gran dársena para barcos, plataforma para camiones y maquinaria de obra, plataforma para cisternas, redes ferroviarias, exposiciones estáticas de todo tipo, todo tipo de animaciones.

Dauerveranstaltungen: großes Schiffsbecken, LKW- und Baumaschinenplattform, Panzerplattform, Schienennetze, statische Vorführungen aller Art, Animationen aller Art.

Mise à jour le 2023-06-19 par Office de Tourisme Provence Méditerranée