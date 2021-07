Montaigu-Vendée Médiathèque Calliopé Montaigu-Vendée, Vendée BD concert : Un océan d’Amour Médiathèque Calliopé Montaigu-Vendée Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée

Immergez-vous dans la bande dessinée « un Océan d’amour » grâce à la diffusion sur grand écran des illustrations et à la musique live du groupe Zenzika, d’influence jazz et pop. Ecrit par Wilfrid Lupano et illustré par Grégory Panaccione, un Océan d’amour est à la fois une fable écologique et une formidable histoire d’amour ancrée en plein cœur de la Bretagne. Samedi 10 juillet A : 21h | Durée : 1h10 De 6 à 99 ans Gratuit, sur inscription En extérieur, dans la cour de la médiathèque. En cas de mauvais temps un repli est prévu en salle.

