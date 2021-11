Bordeaux Rock School Barbey Bordeaux, Gironde BD Concert – Totorro & Friend / Fabcaro : « Et si l’amour c’était aimé ? » Rock School Barbey Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Rock School Barbey, le jeudi 27 janvier 2022 à 20:30

Deux des membres du groupe rock **Totorro**, avec en invité le prolifique batteur-compositeur **Pierre Marolleau**, vont nous immerger dans l’univers graphique de **Fabcaro** et ses drôles de personnages, au travers d’un **BD-concert** singulier, toujours en mouvement et détonant. Le 27 janvier 2022 à la Rock School Barbey.

15€ (Prévente) / 18€ (Sur place)

L’auteur culte de “Zaï Zaï Zaï » publiait en 2018 un formidable opus sur les affres amoureuses de la quarantaine : “Et si l’amour c’était aimer ?” . Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux Saint-Jean Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-27T20:30:00 2022-01-27T23:00:00

Rock School Barbey
18 cours Barbey
Bordeaux