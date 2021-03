BD Concert: Les oiseaux ne se retournent pas Centre culturel Athanor, 25 mars 2021-25 mars 2021, Guérande.

BD Concert: Les oiseaux ne se retournent pas

Centre culturel Athanor, le jeudi 25 mars à 20:30

Que se passe-t-il dans la tête d’un enfant qui fuit la guerre ? C’est la question qui traverse ce récit sur les thèmes de l’exil et l’enfance. Sujet délicat, mais porté avec finesse par Nadia Nakhlé.

Un jour, la décision a été prise : Amel (« espoir » en arabe), orpheline de 12 ans élevée par ses grands-parents, partira. Elle échappera à la barbarie et elle sera heureuse. Il n‘est pas ici question de choix : son pays, la Syrie, est en guerre. Pour Amel, partir signifie oublier la guerre et reprendre le chemin de l’école. Nous suivons Amel dans ce long voyage vers l’inconnu et revenons sur son passé et ses souvenirs. Malheureusement, rien ne se déroulera comme prévu. A la frontière, Amel perd la famille qui l’accompagne. L‘enfant se retrouve seule et rencontre Bacem, un ancien soldat et musicien joueur de oud. L’enfant se lie d’amitié avec le soldat. Ensemble, ils traverseront la douleur de l’exil et apprendront à se reconstruire.

à partir de 12 ans

Distribution:

Auteure, texte, dessin, mise en scène : Nadia Nakhlé

D’après le roman graphique éponyme

Compositions, oud : Mohamed Abozekry

Piano : Ludovic Yapoudjian

Comédiennes, chanteuses : Mayya Sanbar et Negar Hashemi

Sound design et régie son : Stéphanie Verissimo

Création lumière et régie générale : Gaëlle Fouquet

Assistant lumière et régie : Lorenzo Marcolini

Scénographie et costumes : Ahlame Saoud

Un spectacle Pôle musique et danse en Loire-Atlantique

Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-25T20:30:00 2021-03-25T21:30:00