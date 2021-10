Paris Centre Pompidou île de France, Paris BD concert Les Grands espaces Centre Pompidou Paris Catégories d’évènement: île de France

BD concert Les Grands espaces Centre Pompidou, 4 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le lundi 4 octobre 2021

de 20h à 21h

gratuit

Le duo Zyia, composé d’Apolline Kirklar au violon et de Lucie Arnal au violoncelle illustrera la projection de l’album Les grands espaces de Catherine Meurisse par des moments musicaux allant du répertoire romantique au contemporain. Dans l’album Les grands espaces, Catherine Meurisse raconte le paradis de l’enfance à la campagne, entre rêverie, contemplation et découverte de l’art. Belà Bartok, Duos

Maurice Ravel, Sonate pour violon et violoncelle

Kryštof Mařatka, Poèmes

Niccolò Paganini, Duo Concertant n2 Cette rencontre sera précédée du lancement des podcasts Jeudis de la BD! à 18h30 Créés en 2017, les Jeudis de la BD rythment depuis 5 ans la programmation de la Bpi, 5 ans de rencontres, de découvertes, de coups de cœur pour rapprocher auteur·rice·s et publics autour d’une passion commune. En cette rentrée 2021, une nouvelle page s’ouvre pour les Jeudis de la BD : en compagnie de Sonia Déchamps, modératrice et cheville ouvrière inlassable de ces rencontres, la Bpi a le plaisir de vous annoncer le lancement des podcasts des Jeudis de la BD, en compagnie de quelques-uns des auteur·rice·s qui ont fait vivre les Jeudis : Emilie Gleason, David Prudhomme, Gilles Rochier et Chloé Wary. Concerts -> Autre concert Centre Pompidou Place Georges-Pompidou Paris 75004

11 : Rambuteau (137m) 4 : Étienne Marcel (395m)

Contact :Bibliothèque publique d'information 01 44 78 12 75 contact.communication@bpi.fr

© Catherine Meurisse / Dargaud

