Obernai Bas-Rhin Obernai EUR Entre improvisation et écriture, le contrebassiste Florent Hermet sublime l’histoire de Shaun Tan, prix du meilleur album au festival d’Angoulême de 2008. Un homme quitte sa famille pour rejoindre un eldorado mythique. Dans ce pays nouveau et étrange, il doit réapprendre à vivre selon de nouvelles coutumes, avec une autre langue pour s’intégrer. Une expérience musicale poignante qui transcende ce chef-d’œuvre graphique !

Dès 8 ans par la Cie La Curieuse.

