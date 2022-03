BD concert “là où vont nos pères” Bischwiller, 6 avril 2022, Bischwiller.

BD concert “là où vont nos pères” Bischwiller

2022-04-06 – 2022-04-06

Bischwiller Bas-Rhin

EUR Avec « Là où vont nos pères », Shaun Tan relève le défi de raconter une histoire de migration sans mots.

Cette approche laisse beaucoup de place à la musique, qui peut prendre un rôle narratif, partir dans des envolées lyriques, jouer un fil fragile, être remplie de joie, de tendresse, de colère ou souligner des dialogues imaginaires… La contrebasse de Florent Hermet se permet beaucoup de modes de jeux ; mélodiques, percussifs, bruitistes, rythmiques, archet, pizzicato…

La recherche du rapport d’un instrument solo a l’image sans texte est passionnante, les similitudes de couleurs, de matière entre l’instrument et le livre, le coté brut et épuré des images et de la musique vont dans le même sens. La contrebasse est elle aussi la voix de cet homme seul perdu dans ce nouveau monde…?

Bischwiller

