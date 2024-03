BD concert Et si l’amour c’était aimer ? Sorde-l’Abbaye, samedi 7 septembre 2024.

BD concert Et si l’amour c’était aimer ? Sorde-l’Abbaye Landes

Ciné-BD concert par Totorro and Friend

D’après la BD de Fabcaro

En coproduction avec La Nef, Antipode, La Carène, Nouvelle Vague et en partenariat avec Le Jardin Moderne.

Réservation conseillée !

Dès 12 ans / gratuit de 18 ans

Fabcaro, l’auteur culte de Zaï Zaï Zaï Zaï publiait en 2018 un formidable opus sur les affres amoureuses de la quarantaine Et si l’amour c’était aimer ? (éditions 6 pieds sous Terre)

Deux des membres du groupe rock Totorro, avec en invité le prolifique batteur-compositeur Pierre Marolleau, nous immergent dans l’univers graphique de Fabcaro et ses drôles de personnages, au travers d’un BD-concert singulier, toujours en mouvement et détonant.

Sandrine et Henri forment un couple épanoui sauf que, patatras, Sandrine s’entiche de Michel, un brun ténébreux livreur à domicile, chanteur de rock à ses heures perdues.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-07 21:15:00

fin : 2024-09-07 22:30:00

Abbaye de Sorde

Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@abbaye-sorde.fr

L’événement BD concert Et si l’amour c’était aimer ? Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2024-02-27 par OT Pays d’Orthe et Arrigans