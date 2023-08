Foire de la Saint Michel 50ème édition Bd Célestin Barthélémy et Boulevard Emile Loubet Fuveau, 2 septembre 2023, Fuveau.

Fuveau,Bouches-du-Rhône

Cette année voit le retour de la 49ème édition de la foire de la Saint-Michel avec ses bons produits du terroir et son artisanat régional..

2023-09-02 11:00:00 fin : 2023-09-03 22:30:00. .

Bd Célestin Barthélémy et Boulevard Emile Loubet

Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This year sees the return of the 49th edition of the Saint-Michel fair with its good local products and regional crafts.

Este año vuelve la 49ª edición de la feria de Saint-Michel, con sus excelentes productos locales y su artesanía regional.

In diesem Jahr kehrt die 49. Ausgabe der Sankt-Michael-Messe mit ihren guten regionalen Produkten und dem regionalen Kunsthandwerk zurück.

