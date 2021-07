Brest Le Village by CA Finistère Brest, Finistère BC RESSOUR’SEAS Le Village by CA Finistère Brest Catégories d’évènement: Brest

La Filière Mer du Crédit Agricole du Finistère, Finistère Mer Vent et Le Village by CA Finistère organisent l’événement RESSOUR’SEAS, le mercredi 08 septembre 2021 aux Ateliers des Capucins à Brest. L’occasion de valoriser l’économie bleue et l’innovation maritime, véritables relais de croissance pour le Finistère. Avec la présence exceptionnelle de Jean Le Cam, Skipper professionnel Vous avez jusqu’au 22 août 2021 pour vous inscrire à cet évènement. Vous pourrez ensuite y intégrer vos disponibilités pour choisir les participants que vous souhaitez rencontrer (optionnel).

Sur inscription

valorisation de l’économie bleue et l’innovation maritime Le Village by CA Finistère Ateliers des Capucins, 25 rue de Pontaniou 29200 Brest Brest Finistère

2021-09-08T09:00:00 2021-09-08T17:00:00

