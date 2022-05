BBQ PARTY – DOMAINE DE BIAR Lavérune Lavérune Catégories d’évènement: Hérault

Lavérune

BBQ PARTY – DOMAINE DE BIAR
2022-06-16

2022-06-16 19:30:00 – 2022-06-16 23:45:00

Lavérune Hérault Lavérune 25 EUR Cet été au Domaine de Biar, notre restaurant transforme sa carte habituelle en menu barbecue lors des « BBQ Party ».

Notre cheffe vous fait redécouvrir les grillades grâce à sa cuisine authentique et créative, le tout dans une ambiance festive et musicale » Pour chaque soirée, nous accueillerons un nouveau groupe de musique live Les dates :

MARLA AND THE COOL CHICKEN 30/06/2022

LA YEMA 16/06/2022

GYPSY CATALAN 14/07/2022

POP/ROCK 08/09/2022

MAGDA MANGO 25/08/2022

LA YEMA 28/07/2022

DJ MOTI 11/08/2022

Groupe surprise 08/09/2022

Notre cheffe vous fait redécouvrir les grillades grâce à sa cuisine authentique et créative, le tout dans une ambiance festive et musicale » reservations@domainedebiar.com +33 4 67 65 70 06 https://domainedebiar.com/biar/events/bbq-party Cet été au Domaine de Biar, notre restaurant transforme sa carte habituelle en menu barbecue lors des « BBQ Party ».

