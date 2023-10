CHARLY BLUES BB’O Nantes, 24 novembre 2023, Nantes.

CHARLY BLUES Vendredi 24 novembre, 21h00 BB’O

Charly blues nous offre une tournée d’ adieu inespérée. Ça va être l’heure du Boogie-woogie-whisky. Coeurs sensibles, s’abstenir.

Vidéo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T21:00:00+01:00 – 2023-11-24T22:30:00+01:00

Blues-rock vénère