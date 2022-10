BBDG & Friends en concert Toulenne, 6 novembre 2022, Toulenne.

BBDG & Friends en concert

32 Rue de l’Eglise Église Saint-Saturnin de Toulenne Toulenne Gironde Église Saint-Saturnin de Toulenne 32 Rue de l’Eglise

2022-11-06 17:00:00 – 2022-11-06 19:00:00

Église Saint-Saturnin de Toulenne 32 Rue de l’Eglise

Toulenne

Gironde

Toulenne

0 0 EUR À TOULENNE en l’église Saint-Saturnin,

BBDG and friends : du Swing Manouche en circuit court …

Quatre Sud-Girondins pur sucre proposent depuis plus de quinze années, une balade swinguante autour de la Planète Django !

Compositeur de génie, auteur d une synthèse musicale exceptionnelle – il a su convier le Jazz, le musette et la musique manouche autour de la même table –

Dimanche 6 novembre à Toulenne, tous seront servis par trois mélodistes inspirés (David Blazquez à l accordéon, Michel Dedieu à la guitare, David Abeijon au violon), deux rythmiciens transpirants (Jonathan Hedeline à la contrebasse, Jacky Gratecap à la guitare rythmique), enfin, exceptionnellement ce jour-là, Marie-Anne Mazeau au chant !… Bref, un chouette moment de musique à partager !

Sur réservation.

À TOULENNE en l’église Saint-Saturnin,

BBDG and friends : du Swing Manouche en circuit court …

Quatre Sud-Girondins pur sucre proposent depuis plus de quinze années, une balade swinguante autour de la Planète Django !

Compositeur de génie, auteur d une synthèse musicale exceptionnelle – il a su convier le Jazz, le musette et la musique manouche autour de la même table –

Dimanche 6 novembre à Toulenne, tous seront servis par trois mélodistes inspirés (David Blazquez à l accordéon, Michel Dedieu à la guitare, David Abeijon au violon), deux rythmiciens transpirants (Jonathan Hedeline à la contrebasse, Jacky Gratecap à la guitare rythmique), enfin, exceptionnellement ce jour-là, Marie-Anne Mazeau au chant !… Bref, un chouette moment de musique à partager !

Sur réservation.

ATPH

Église Saint-Saturnin de Toulenne 32 Rue de l’Eglise Toulenne

dernière mise à jour : 2022-10-12 par