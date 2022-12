BB lecteurs Plouguerneau Plouguerneau OT PAYS DES ABERS Plouguerneau Catégories d’évènement: Finistère

Finistère Plouguerneau Un rendez-vous de découverte du livre pour les 0-3 ans accompagnés de leurs assistantes maternelles, parents, grands-parents ou la crèche. Ces séances sont des temps de partage entre l’enfant et l’adulte. mediatheque@plouguerneau.bzh +33 2 98 37 13 75 http://mediatheque.plouguerneau.fr/ Médiathèque 5 Rue du Colombier Plouguerneau

