Loir-et-Cher Pezou BB Bouquine à Pezou. Séance « Bébé bouquine » sur le thème de la danse des couleurs. Pour les enfants de 0 à 3 ans. Animé en partenariat avec la médiathèque La Fonderie à Fréteval. Réservation obligatoire. Moment de littérature et de détente pour les tout-petits. mediatheque@cchv41.fr +33 2 54 82 67 29 Freepik

