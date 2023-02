BB and the Blues Shacks LE SONOGRAF, 2 juin 2023, LE THOR.

BB and the Blues Shacks LE SONOGRAF. Un spectacle à la date du 2023-06-02 à 20:30 (2023-06-02 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

C’est probablement l’une des meilleures formations de jump, de rhythm’n blues et de soul en Europe ! Avec plus de trente ans de carrière, 5.000 concerts au compteur et des distinctions à foison, les Allemands de B.B. & The Blues Shacks continuent de revisiter, avec une énergie furieuse, un répertoire ancré dans les années 40 et 50. Constitué autour des frères Arlt –Michael est au chant et à l’harmonica, Andreas à la guitare–, dignement soutenus par Henning Hauerken (contrebasse et basse électrique) et André Werkmeister (batterie), le groupe, fondé en 1989, donne sa pleine mesure sur scène où sa vitalité explose. Leurs prestations (150 récitals donnés en moyenne chaque année) respirent la joie et le plaisir de jouer, et l’on ressort de leurs concerts réveillé et transcendé… Formation culte, les Shacks ont partagé la scène avec B.B. King, Elvis Costello et Bob Dylan, se sont produits sur les cinq continents et ont une vingtaine d’albums à leur nom en magasin. Et aussi deux «Trophée France Blues» sur l’étagère. Line-up : André Sarit Michael Arlt Fabien Fritz Henning Haverken Andre Werkmeiste BB and the Blues Shacks

LE SONOGRAF LE THOR ZA LA CIGALIÈRE D 901 Vaucluse

