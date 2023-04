Le Grand Bal de Bazouges Bar’zouges Bazouges-sous-Hédé Catégories d’Évènement: Bazouges-sous-Hédé

Ille-et-Vilaine

Le Grand Bal de Bazouges Bar’zouges, 13 mai 2023 16:00, Bazouges-sous-Hédé. Venez danser au son de plus de 30 musiciens, chanteurs, chanteuses lors du GRAND BAL DE BAZOUGES ! Salon de thé éphémère (16h), bal des enfants (18h), restauration & bar sur place et grand bal (20h45) Samedi 13 mai, 16h00 1 16h salon de thé éphémère et animations

place Jean-Christophe Bénis

(association Le Poirier) 18h Bal des enfants

salle du Mille club 19h30 Repas sur le thème de la danse

salle Agora / sur réservation

(association des Amis du petit patrimoine) 20h45 LE GRAND BAL

salle du Mille club

animé par plus de 30 musiciens, musiciennes,

chanteurs, chanteuses de Hédé-Bazouges

(association Haydee Music)

tous styles de danse buvette (association Ce qui nous lie-Bar’Zouges) Bar’zouges Place Jean-Christophe BENIS, 35630 Hédé-Bazouges Bazouges-sous-Hédé Bazouges-sous-Hédé 35630 Ille-et-Vilaine

Détails Heure : 16:00 Catégories d’Évènement: Bazouges-sous-Hédé, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Bar'zouges Adresse Place Jean-Christophe BENIS, 35630 Hédé-Bazouges Ville Bazouges-sous-Hédé Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Bar'zouges Bazouges-sous-Hédé

Le Grand Bal de Bazouges Bar’zouges 2023-05-13 was last modified: by Le Grand Bal de Bazouges Bar’zouges Bar'zouges 13 mai 2023 16:00 Bar'zouges Bazouges-sous-Hédé

Bazouges-sous-Hédé Ille-et-Vilaine