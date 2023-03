Journées Européennes des Métiers d’Art, 1 avril 2023, Bazouges-la-Pérouse .

Journées Européennes des Métiers d’Art

Salle des Fêtes Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

2023-04-01 – 2023-04-02

Ille-et-Vilaine

.

La commune de Bazouges-la-Pérouse participera aux Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA).

La petite cité de caractère invite le visiteur à venir découvrir une sélection d’artisans d’art qui exposeront leurs œuvres dans différents lieux de la commune.

Il sera proposé un parcours de découvertes des entreprises locales des métiers d’art qui, à l’occasion, ouvriront les portes de leurs ateliers. Un espace d’exposition sera aussi organisé dans la salle des fêtes.

Les métiers d’art qui seront exposés sont à ce jour des entreprises qui travaillent dans le milieu de la décoration intérieure dans des domaines tel que l’impression de papiers peints, la peinture décorative, la reproduction de céramiques anciennes, l’ébénisterie, la marquèterie de paille, la découpe manuelle et le chantournage d’objet ainsi que la maroquinerie.

L’Outil en Main sera présent lors de ce week-end. Cette association a pour but l’initiation des jeunes dès l’âge de 9 ans, aux métiers manuels, de l’artisanat et du patrimoine, dont les métiers d’art.

A la salle des fêtes, vous pourrez également rencontrer :

– Clément BARBERON, chantournage,

– Catherine GODIER, artiste peintre en décors et formatrice,

– Noe Paper, éditeur et imprimeur de motifs.

L’atelier JALLU Ebénistes ouvrira ses portes : visite guidée de l’atelier, présentation de leurs créations et démonstration de la marqueterie de paille.

Les visites se feront par groupe de 10 personnes maximum, sur réservation.

Samedi à 10 h 30, 13 h3 0 et 16 h 00,

Dimanche à 10 h 30, 13 h 30 et 15 h 30.

Adresse : ZA de la Vallée, 4 rue des Ebénistes à Bazouges-la-Pérouse

MEMENTO TEMPORI, atelier spécialisé depuis 2005 en reproduction de pièces archéologiques et décoratives en terre cuite, vous fera découvrir toutes les étapes de fabrication de leurs reproductions en terre cuite.

Visites par groupe de 15 personnes maximum sur réservation.

Samedi et dimanche à 10 h 00, 11 h 00, 15 h 00 et 16 h 00.

Adresse : ZA de la Vallée, 4 rue de la Carrière à Bazouges-la-Pérouse.

Pour les visites, réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme – Gratuit

Entrée libre à la salle des fêtes.

info@tourisme-marchesdebretagne.com +33 2 99 97 40 94

