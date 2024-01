Y’a plus de saison – spectacle clownesque par Anne Billet Médiathèque Bazouges-la-Pérouse, jeudi 8 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 17:30:00

fin : 2024-02-08 18:30:00

Victoire fourmille de joie à l’idée de partager un pique nique chic et convivial avec vous. Elle a tout fait comme il faut et pourtant… Cela va finir par déborder.

Alors que la façade se fissure, est-elle en train de se libérer ou de s’isoler ? Une transformation s’opère et tout se mélange. Le crade, le policé, le violent, le doux… Il faut de tout pour faire un monde ?

En partenariat avec la cie Les Echappés du Bal dans le cadre des sorties de résidence du lieu artistique « La Mine »

Gratuit – À partir de 6 ans – Durée 40 min

Médiathèque 31 Rue du Maine

Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne spectacle@couesnon-marchesdebretagne.com



