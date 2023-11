Bourse aux Jouets et Cadeaux de Noël Bazoches-sur-le-Betz, 25 novembre 2023, Bazoches-sur-le-Betz.

Bazoches-sur-le-Betz,Loiret

Cette année, l’association des « Amis du Betz » organise une bourse aux jouets dans l’Église de Bazoches..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 17:00:00. .

Bazoches-sur-le-Betz 45210 Loiret Centre-Val de Loire



This year, the « Amis du Betz » association is organizing a toy fair in the Bazoches church.

Este año, la asociación « Amis du Betz » organiza una feria del juguete en la iglesia de Bazoches.

In diesem Jahr organisiert der Verein « Amis du Betz » eine Spielzeugbörse in der Kirche von Bazoches.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT 3CBO