Rendez-vous aux jardins – Jardin de Milan Courtoulin, 3 juin 2023, Bazoches-sur-Hoëne.

Jardin de Milan

Invitation à la méditation voire à l’évasion .

Jardin du bout du monde, jardin du bout du Perche accroché sur la colline de Milan, adossé au bois de Surmont face aux monts normands.

Espace insolite, posé sur la faille néolithique de Surmont, formé de pierres calcaires silicifiées en quartz et calcédoine.

Jardin sec, et humide ; pourquoi pas oriental ? il était là, sur la prairie au Jurassique face à la mer. L’eau est sa musique !

Petite montagne, prévoir de bonnes chaussures..

Samedi 2023-06-03 à 09:30:00 ; fin : 2023-06-04 19:00:00. .

Courtoulin Jardin de Milan

Bazoches-sur-Hoëne 61560 Orne Normandie



Garden of Milan

An invitation to meditation and even to escape.

Garden at the end of the world, garden at the end of the Perche region, on the hill of Milan, leaning against the Surmont wood and facing the Normandy mountains.

Unusual space, placed on the neolithic fault of Surmont, formed of silicified limestones in quartz and chalcedony.

Dry and humid garden; why not oriental? It was there, on the Jurassic meadow facing the sea. Water is its music!

Small mountain, foresee good shoes.

Jardín de Milán

Una invitación a la meditación e incluso a la evasión.

Un jardín en el fin del mundo, un jardín en el extremo de la región de Perche, en la colina de Milán, apoyado en el bosque de Surmont y frente a las montañas de Normandía.

Un espacio insólito, enclavado en la falla neolítica de Surmont, formada por caliza silicificada en cuarzo y calcedonia.

Un jardín seco y húmedo; ¿por qué no oriental? Estaba allí, en la pradera jurásica frente al mar. ¡El agua es su música!

Pequeña montaña, se requiere buen calzado.

Garten in Mailand

Eine Einladung zur Meditation oder gar zur Flucht.

Ein Garten am Ende der Welt, ein Garten am Ende des Perche, der auf dem Hügel von Milan liegt und sich an den Wald von Surmont gegenüber den Bergen der Normandie anlehnt.

Ein ungewöhnlicher Ort, der auf dem neolithischen Graben von Surmont liegt und aus Kalksteinen besteht, die mit Quarz und Chalcedon verkieselt sind.

Trockener und feuchter Garten; warum nicht orientalisch? Er war da, auf der Wiese im Jura gegenüber dem Meer. Das Wasser ist seine Musik!

Kleiner Berg, gute Schuhe mitbringen.

