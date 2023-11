Marché de Noël Bazoches-les-Gallerandes, 2 décembre 2023, Bazoches-les-Gallerandes.

Bazoches-les-Gallerandes,Loiret

Marché de Noël avec spectacle de Noël, ateliers créatifs pour enfants, vente de gâteaux et boissons, tombola et présence du père Noël ..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

Bazoches-les-Gallerandes 45480 Loiret Centre-Val de Loire



Christmas market with Christmas show, creative workshops for children, sale of cakes and drinks, tombola and Santa Claus.

Mercado navideño con espectáculo navideño, talleres creativos para niños, venta de pasteles y bebidas, tómbola y Papá Noel.

Weihnachtsmarkt mit Weihnachtsshow, kreativen Workshops für Kinder, Verkauf von Kuchen und Getränken, Tombola und Anwesenheit des Weihnachtsmanns .

Mise à jour le 2023-11-21 par OT GRAND PITHIVERAIS