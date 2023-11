Marché de Noël Bazoches-les-Gallerandes Bazoches-les-gallerandes Catégorie d’Évènement: BAZOCHES LES GALLERANDES Marché de Noël Bazoches-les-Gallerandes Bazoches-les-gallerandes, 2 décembre 2023, Bazoches-les-gallerandes. Marché de Noël Samedi 2 décembre, 09h00 Bazoches-les-Gallerandes Marché de Noël de 10h00 à 18h00 le samedi 2 décembre à Bazoches-les-Gallerandes.

Au programme : Spectacle de Noël proposé par l’UCAB à 15h00

Ateliers créatifs pour enfants

Vente de gâteaux et boissons sur place

Tombola avec de de nombreux prix à gagner

Présence du père Noël.

Bazoches-les-Gallerandes
Grande Rue, Bazoches-les-gallerandes

2023-12-02T09:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:00:00+01:00

