Vide-grenier Bazoches-les-Gallerandes

Dimanche 28 mai, 06h00

Le comité des fêtes de Bazoches-les-Gallerandes, organise sa brocante avec buvette et restauration sur place.

Bazoches-les-Gallerandes
Grande Rue, Bazoches-les-gallerandes

Bazoches-les-gallerandes