Bazine Festival Escolives-Sainte-Camille, 18 juin 2021-18 juin 2021, Escolives-Sainte-Camille. Bazine Festival 2021-06-18 17:30:00 – 2021-06-21 23:00:00 Route de la Bazine Maison des Arts de la Bazine

Escolives-Sainte-Camille Yonne Escolives-Sainte-Camille EUR Lecture et atelier d’improvisation ; Gorki par Les Enfants du Soleil, Molière par Georges Dandin et Rabelais par Ici l’on Boit. https://www.weezevent.com/theatre-bazine-festival-2021 Lecture et atelier d’improvisation ; Gorki par Les Enfants du Soleil, Molière par Georges Dandin et Rabelais par Ici l’on Boit.

Adresse Route de la Bazine Maison des Arts de la Bazine