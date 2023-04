Journée Sportive BAZILLAC, 1 mai 2023, Bazillac.

Une journée sous le signe sportif avec de la marche et du vélo, organisés par le comité des fêtes.

Randonnée

Départ groupé à 9h

Inscriptions dès 8h : 5 €

Parcours de 6 et 10 kms. Ravitaillement sur les parcours.

0685220250

Course cycliste – Challenge du souvenir Philippe Bottemer et hommage à Guillaume Lussetti

Course réservée aux licenciés

Départ 13h

Restauration et buvette sur place.

BAZILLAC Village

Bazillac 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie



A day under the sign of sports with walking and cycling, organized by the committee of festivals.

Hiking

Grouped departure at 9 am

Registration from 8 am : 5 ?

6 and 10 kms courses. Refreshments on the course.

0685220250

Cycling race – Philippe Bottemer Memorial Challenge and tribute to Guillaume Lussetti

Race reserved to the licensees

Start at 1pm

Catering and refreshments on site

Jornada deportiva de senderismo y ciclismo, organizada por la comisión de fiestas.

Senderismo

Salida en grupo a las 9h

Inscripciones a partir de las 8h: 5 ?

Recorridos de 6 y 10 km. Refrescos en las rutas.

0685220250

Carrera ciclista – Desafío en memoria de Philippe Bottemer y homenaje a Guillaume Lussetti

Carrera reservada a los titulares de licencia

Salida a las 13h

Catering y refrescos in situ

Ein Tag im Zeichen des Sports mit Wandern und Radfahren, organisiert vom Festkomitee.

Wanderung

Gemeinsame Abfahrt um 9 Uhr

Einschreibungen ab 8 Uhr: 5 ?

Strecken von 6 und 10 kms. Verpflegung auf den Strecken.

0685220250

Radrennen – Challenge du souvenir Philippe Bottemer et hommage à Guillaume Lussetti (Herausforderung zur Erinnerung an Philippe Bottemer und Ehrung von Guillaume Lussetti)

Rennen nur für Lizenzinhaber

Start 13h

Verpflegung und Getränke vor Ort

