Fête locale BAZILLAC Bazillac, 30 septembre 2023, Bazillac.

Bazillac,Hautes-Pyrénées

La fête locale de Bazillac vous accueille durant deux jours.

Au programme

Samedi 30/09 :

– 14h Concours de pétanque

– 19h Apéritif bandas, repas dansant avec le groupe O’Positif

Au menu, pour les adultes (melon/jambon, bifteck/frites, gâteau basque/crème anglaise, café). Pour les enfants, (saucisse, frites , glaces).

Sur inscription

Dimanche 1/10 : Octobre rose

« Une marche saine », octobre rose en partenariat avec la ligue contre le cancer

– Départ de la marche (3 ou 6 km) à 10h30 ‍♀️ ‍♂️, sur inscription à partir de 9h

– 12h Concert avec « Les frères Trimards », restauration avec food truck

– 13h30 Départ des sérénades

– Après-midi, apprentissage des techniques de self-défense (gratuit)

– 16h Jeux gratuits (enfants)

– 17h Dépôt de gerbe.

BAZILLAC Village

Bazillac 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie



The local festival in Bazillac welcomes you for two days.

On the program

Saturday 30/09 :

– 2pm Petanque competition

– 7pm Apéritif bandas, dinner and dance with the O’Positif group ?

Menu for adults (melon/ham, steak/fries, Basque cake/cream, coffee). For children (sausage, French fries, ice cream).

Please register

Sunday 1/10: Pink October

« A healthy walk in partnership with the Ligue contre le Cancer?

– Start of the walk (3 or 6 km) at 10:30 am ????????, registration from 9 am

– 12pm Concert with « Les frères Trimards », catering with food truck

– 1:30pm Start of serenades

– Afternoon self-defense training (free)

– 4pm Free games (children)

– 5pm Wreath laying

La fiesta local de Bazillac le acoge durante dos días.

En el programa

Sábado 30/09 :

– 14:00 Concurso de petanca

– 19:00 Aperitivo de Bandas, cena y baile con el grupo O’Positif?

En el menú para adultos (melón/jamón, bistec/patatas fritas, pastel/crema vasco, café). Para los niños (salchicha, patatas fritas, helado).

Inscripción obligatoria

Domingo 1/10: Octubre rosa

« Un paseo saludable », octubre rosa en colaboración con la liga contra el cáncer?

– Inicio de la marcha (3 o 6 km) a las 10.30 h ????????, inscripción a partir de las 9 h

– 12h Concierto de « Les frères Trimards », catering a cargo de food truck

– 13.30 h Inicio de las serenatas

– Tarde, aprendizaje de técnicas de defensa personal (gratuito)

– 16.00 h Juegos gratuitos (niños)

– 17.00 h Colocación de coronas de flores

Das lokale Fest in Bazillac empfängt Sie zwei Tage lang.

Auf dem Programm stehen

Samstag, 30.09:

– 14h Petanque-Wettbewerb

– 19h Aperitif Bandas, Tanzessen mit der Gruppe O’Positif?

Auf dem Menüplan stehen für die Erwachsenen (Melone/Schinken, Steak/Pommes frites, baskischer Kuchen/Englische Creme, Kaffee). Für die Kinder, (Würstchen, Pommes?, Eis).

Auf Anmeldung

Sonntag, 1.10.: Rosa Oktober

« Ein gesunder Spaziergang », Rosa Oktober in Partnerschaft mit der Krebsliga?

– Start der Wanderung (3 oder 6 km) um 10:30 Uhr ????????, Anmeldung ab 9 Uhr

– 12 Uhr Konzert mit « Les frères Trimards », Verpflegung mit Foodtruck

– 13.30 Uhr Start der Serenaden

– Nachmittags Erlernen von Selbstverteidigungstechniken (kostenlos)

– 16 Uhr Kostenlose Spiele (Kinder)

– 17 Uhr Kranzniederlegung

