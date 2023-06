Fête Locale de Baziège Baziège Baziège, 3 août 2023, Baziège.

Fête Locale de Baziège 3 – 7 août Baziège Entrée libre

Du jeudi 3 au lundi 7 août, préparez-vous à vivre des moments de divertissement inoubliables lors de la fête locale de Baziège. Cette manifestation tant attendue promet de rassembler la communauté dans une ambiance conviviale et festive.

Dès le jeudi 3 août, les amateurs de belote pourront participer à un concours palpitant qui mettra à l’épreuve leur talent et leur stratégie. Une occasion idéale de défier ses amis et voisins dans une compétition amicale et chaleureuse.

Le vendredi 4 août sera marqué par une soirée musicale exceptionnelle. Sous la halle, le groupe Lamagat enflammera la scène avec des mélodies entraînantes qui feront danser le public. Le groupe Megamix 2000 endiablera la célèbre place de la Volaille pour un concert.

Le samedi 5 août, la fête se poursuivra avec un programme riche en musique et en animations. Sous la halle, Aldo Feliciano offrira un concert envoûtant. Sur la place de la Volaille, le groupe Undercover enflammera la scène avec une performance énergique. Ne manquez pas non plus le défilé de la Grand Rue, qui illuminera les rues de Baziège de chars colorés et de danses festives.

Le dimanche 6 août, préparez-vous à une soirée spectaculaire. Sur la place de la Volaille, Podium Ibiza résonnera aux rythmes envoûtants de la musique électronique, créant une ambiance électrisante qui fera vibrer la foule. Et pour couronner le tout, un magnifique feu d’artifice illuminera le ciel de Baziège, offrant un spectacle visuel à couper le souffle.

La fête locale de Baziège se clôturera en beauté le lundi 7 août. Sous la halle, Alex Lorenzo enchantera le public avec son talent et sa passion pour la musique. Sur la place de la Volaille, le groupe Connexion clôturera en beauté cette édition de la fête locale avec un concert entraînant qui fera danser les festivaliers jusqu’au bout de la nuit.

Et bien sûr, une fête locale ne serait pas complète sans sa traditionnelle fête foraine. Tout au long de ces cinq jours de festivités, petits et grands pourront profiter des manèges, des stands de jeux et des délices sucrés proposés par les nombreux exposants.

Ne manquez pas cette occasion de vous amuser, de partager des moments de convivialité et de créer des souvenirs inoubliables lors de la fête locale de Baziège. Un événement à ne pas manquer qui promet d’enchanter tous les participants, petits et grands, dans une ambiance festive et chaleureuse.

Baziège Baziège Baziège 31450 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-03T21:00:00+02:00 – 2023-08-03T23:59:00+02:00

2023-08-07T00:00:00+02:00 – 2023-08-07T23:59:00+02:00

Fête Locale Baziège Belote Concert Feu Artifice Halle Coopé Foraine Manège