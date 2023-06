Balade paysagère sur l’avenir du cadre de vie #3 Baziège Baziège Baziège Catégories d’Évènement: Baziège

Haute-Garonne Balade paysagère sur l’avenir du cadre de vie #3 Baziège Baziège, 1 juin 2023, Baziège. Balade paysagère sur l’avenir du cadre de vie #3 Jeudi 1 juin, 09h30 Baziège Nombre de places limité – Inscription obligatoire par mail à l’adresse plan-paysage@sicoval.fr – Les informations sur le point de rendez-vous, etc., seront fournies par retour de mail – Gratuit Une balade pour échanger sur l’avenir du cadre de vie Et si vous veniez partager avec le Sicoval votre point de vue sur l’avenir des paysages du territoire ? Chaussez vos baskets et participez à la balade paysagère gratuite organisée dans le cadre de la concertation Plan de paysage ! Le jeudi 1er mai, de 9h30 à 12h30, le Sicoval propose aux habitants du territoire une balade paysagère gratuite de 3 km autour de Baziège. Au programme : une déambulation pédestre pour aborder in situ l’avenir de votre cadre de vie, de l’environnement, de l’habitat… Des outils de médiations simples et concrets (photos, cartes, dessins) permettront aux participants de partager leurs ressentis, avis, préoccupations…. Votre point de vue nous intéresse : plus les participations seront nombreuses et variées, plus notre Plan de paysage sera riche ! Tout savoir sur la démarche de Plan de paysage du Sicoval. Baziège Baziège Baziège 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « plan-paysage@sicoval.fr »}] [{« link »: « https://www.sicoval.fr/mon-agglo/laction/nos-grands-projets/plan-de-paysage/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

