SOIRÉE DÉGUSTATION DES HUILES VIERGES LOCALES (chanvre, lin, caméline, noix, colza) baziege, 4 mai 2023, Baziège. SOIRÉE DÉGUSTATION DES HUILES VIERGES LOCALES (chanvre, lin, caméline, noix, colza) Jeudi 4 mai, 19h00 baziege réservation sur billetweb Bénédicte GUIU, médecin nutritionniste, formée à la dégustation et aux enjeux environnementaux vous propose une soirée inédite, ludique et surprenante autour des huiles vierges bio produites sur le territoire. De la découverte de la plante à l’initiation à la dégustation des huiles en passant par les bienfaits santé, entrez dans le monde de l’alimentation et de la santé durables. Comment choisir ses huiles, comment les utiliser en pratique pour mieux maitriser son assiette? Comment décrypter les étiquettes et déjouer les pièges des industriels? Vous pourrez poser toutes vos questions. Le tout en jouant! Cerise sur le gâteau, la soirée se déroule dans une très belle ferme du Lauragais en pleine verdure. baziege baziège Baziège 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/ateliers-cairn-sante »}] https://www.billetweb.fr/ateliers-cairn-sante Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

