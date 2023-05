Un choeur pour la fête des mères à Bazens Église de Bazens, 4 juin 2023, Bazens.

La fête des mères se célèbre en chantant sur les coteaux de Garonne. La chorale « a capella » Se Cantabene vous propose un concert de chants traditionnels dans la jolie petite église de Bazens. Une vente de crêpes et boissons accompagnera cet après-midi de fête.

Entrée libre.

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 . .

Église de Bazens

Bazens 47130 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mother’s Day is celebrated with singing on the Garonne hillsides. The « a capella » choir Se Cantabene proposes a concert of traditional songs in the pretty little church of Bazens. A sale of pancakes and drinks will accompany this festive afternoon.

Free entrance

El Día de la Madre se celebra cantando en las laderas del Garona. El coro « a capella » Se Cantabene le ofrece un concierto de canciones tradicionales en la bonita y pequeña iglesia de Bazens. Una venta de tortitas y bebidas acompañará esta tarde festiva.

Entrada gratuita

An den Hängen der Garonne wird der Muttertag mit Gesang gefeiert. Der A-cappella-Chor Se Cantabene bietet Ihnen ein Konzert mit traditionellen Liedern in der hübschen kleinen Kirche von Bazens. Ein Verkauf von Crêpes und Getränken begleitet diesen festlichen Nachmittag.

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-05-10 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas