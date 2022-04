Bazel’Arts Saint-Christophe-en-Bazelle, 28 mai 2022, Saint-Christophe-en-Bazelle. Bazel’Arts Saint-Christophe-en-Bazelle

2022-05-28 06:00:00 – 2022-05-28

Saint-Christophe-en-Bazelle Indre Saint-Christophe-en-Bazelle Les Arts s’invite dans notre petite commune rurale avec différents artistes de rue (graffeur, caricaturiste, marionnettiste, clown poétique, groupe de street dance et deux groupes de musique), différentes expositions artistiques et un très beau marché d’artisans d’art, sans oublier la brocante. +33 2 54 40 63 50 Saint-Christophe-en-Bazelle

