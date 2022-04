Visite de l’ancienne Auberge transformée en lieu de résistance Musée de la maison de la dernière cartouche Bazeilles Catégories d’évènement: Ardennes

Visite de l’ancienne Auberge transformée en lieu de résistance Musée de la maison de la dernière cartouche, 14 mai 2022 18:00, Bazeilles. Samedi 14 mai, 18h00 Sur place Entrée libre Visite de l’ ancienne auberge En visitant ce lieux emblémathique, vous évoluerez dans certaines pièces

qui ont gardées les stygmates de la résistance, notamment la chambre

immortalisée par le tableau d’Alphonse de Neuville “les dernières

cartouches“. Musée de la maison de la dernière cartouche 12 Avenue de la dernière cartouche, 08140 Bazeilles, Grand Est, France 08140 Bazeilles Ardennes

http://www.maisondeladernierecartouche.com Lieu de résistance lors des combats de Bazeilles les 31 août et 1 septembre 1870. © Musée de la maison de la dernière cartouche samedi 14 mai – 18h00 à 23h00 © Musée MDC © Musée

Heure : 18:00 - 23:00
Age minimum 8
Age maximum 99

