Journées du Patrimoine à Bazas Bazas, 16 septembre 2023, Bazas.

Bazas,Gironde

Chaque année depuis 1984, le 3ème week-end de septembre, les Journées Européennes du Patrimoine offrent la possibilité de découvrir ou de redécouvrir des édifices et sites privés et publics grâce à des manifestations originales et très diversifiées. Partez à la découverte du patrimoine de Bazas grâce à de nombreuses visites, expositions et animations..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . EUR.

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Every year since 1984, on the 3rd weekend of September, the European Heritage Days offer the opportunity to discover or rediscover private and public buildings and sites thanks to original and very diversified events. Discover the heritage of Bazas thanks to numerous visits, exhibitions and animations.

Cada año desde 1984, el tercer fin de semana de septiembre, las Jornadas Europeas del Patrimonio brindan la oportunidad de descubrir o redescubrir edificios y sitios privados y públicos a través de una amplia gama de originales eventos. Descubra el patrimonio de Bazas a través de un amplio abanico de visitas, exposiciones y eventos.

Seit 1984 bieten die Europäischen Tage des Kulturerbes jedes Jahr am dritten Wochenende im September die Möglichkeit, private und öffentliche Gebäude und Stätten durch originelle und sehr unterschiedliche Veranstaltungen zu entdecken oder wiederzuentdecken. Entdecken Sie das Kulturerbe von Bazas dank zahlreicher Besichtigungen, Ausstellungen und Animationen.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT du Bazadais