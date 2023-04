Animation pêche au lac de la Prade D9, 14 juillet 2023, Bazas.

Dans le cadre d’un projet de valorisation touristique de la pêche de loisir en Sud-Gironde, la Fédération de pêche de Gironde vous propose une sortie gratuite autour du lac de la Prade à Bazas.

Vous découvrirez la pêche et les poissons d’eau avec un guide passionné qui vous montrera différentes techniques de pêche..

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 14:30:00. EUR.

D9 Lac de la Prade

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Within the framework of a project of tourist development of fishing in the South of Gironde, the Federation of Fishing of Gironde proposes you a free excursion around the lake of Prade in Bazas.

You will discover fishing and water fish with a passionate guide who will show you different fishing techniques.

En el marco de un proyecto de promoción turística del Sur de Gironda, la Federación de Pesca de Gironda propone una salida gratuita por el lago de Prade, en Bazas.

Descubrirá la pesca y los peces de agua con un guía apasionado que le mostrará diferentes técnicas de pesca.

Im Rahmen eines Projekts zur touristischen Aufwertung des Freizeitangelns in der Süd-Gironde bietet Ihnen der Fischereiverband der Gironde einen kostenlosen Ausflug rund um den Lac de la Prade in Bazas an.

Sie werden das Angeln und die Wasserfische mit einem passionierten Führer entdecken, der Ihnen verschiedene Angeltechniken zeigt.

Mise à jour le 2023-04-18 par OT du Bazadais