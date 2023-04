ZêTho Trio en concert au Cercle des Travailleurs Cercle des travailleurs, 29 avril 2023, Bazas.

ZêTho Trio sera en concert au Cercle des Travailleurs de Bazas.. Imprégné de diverses influences de Belèm au Brésil, ZêTho, à la guitare et au chant, maîtrise un répertoire varié : samba, Lambada, Forro, Carimbo…qui invite à danser sur des rythmes brésiliens. Avec Thomas Labadens à la batterie et percus et Rodolphe Russo à la flûte, il crée un lien fort et unique avec son public. Entrée gratuite et petite restauration possible..

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 . EUR.

Cercle des travailleurs place de la Cathédrale

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



ZêTho Trio will be in concert at the Cercle des Travailleurs in Bazas. Imbued with various influences from Belèm to Brazil, ZêTho, on guitar and vocals, masters a varied repertoire: samba, Lambada, Forro, Carimbo…which invites you to dance to Brazilian rhythms. With Thomas Labadens on drums and percussion and Rodolphe Russo on flute, he creates a strong and unique bond with his audience. Free entrance and small catering possible.

ZêTho Trio estará en concierto en el Cercle des Travailleurs de Bazas. Imbuido de diversas influencias, de Belèm a Brasil, ZêTho, a la guitarra y la voz, domina un repertorio variado: samba, lambada, forro, carimbo… que invita a bailar al ritmo brasileño. Con Thomas Labadens a la batería y la percusión y Rodolphe Russo a la flauta, crea un vínculo fuerte y único con su público. Entrada gratuita y pequeño catering disponible.

ZêTho Trio wird im Cercle des Travailleurs in Bazas ein Konzert geben… Geprägt von verschiedenen Einflüssen aus Belèm in Brasilien, beherrscht ZêTho mit Gitarre und Gesang ein vielfältiges Repertoire: Samba, Lambada, Forro, Carimbo…das zum Tanzen zu brasilianischen Rhythmen einlädt. Zusammen mit Thomas Labadens am Schlagzeug und Percussion und Rodolphe Russo an der Flöte schafft er eine starke und einzigartige Verbindung zu seinem Publikum. Freier Eintritt und kleine Snacks möglich.

Mise à jour le 2023-04-19 par OT du Bazadais