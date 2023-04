Atelier informatique avancé 17 Allées Saint-Sauveur, 28 avril 2023, Bazas.

Avec le printemps vient le temps de la déclaration d’impôts ! Déclarer vos impôts est pour vous un casse-tête ? Vous n’êtes sûrement pas la seule personne à penser cela ! C’est pourquoi nous vous donnons rdv pour cette session consacrée à la déclaration des revenus en ligne..

2023-04-28 à ; fin : 2023-04-28 16:30:00.

17 Allées Saint-Sauveur Bibliothèque-Médiathèque Le Polyèdre

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



With spring comes the time to file your taxes! Is filing your taxes a headache for you? You are surely not the only one who thinks so! That’s why we’re bringing you this session on how to file your taxes online.

Con la primavera llega la época de los impuestos ¿Le supone un quebradero de cabeza hacer la declaración de la renta? ¡Seguro que no eres el único que piensa así! Por eso te traemos esta sesión sobre cómo hacer la declaración de la renta por Internet.

Mit dem Frühling kommt auch die Zeit für die Steuererklärung! Bereitet Ihnen die Steuererklärung Kopfzerbrechen? Da sind Sie sicher nicht die einzige Person, die so denkt! Deshalb laden wir Sie zu dieser Sitzung ein, die sich mit der Online-Steuererklärung befasst.

