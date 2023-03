Echecs Bazas Catégories d’Évènement: Bazas

Gironde . EUR Nouveau en 2023 ! Deux adhérents vous transmettent leur passion pour le jeu d’échecs. Débutants ou avertis, vous êtes les bienvenus et pouvez apporter votre propre plateau de jeu. RDV tous les premiers samedi de chaque mois.

Dès 7 ans. +33 5 56 65 12 46 Bazas

